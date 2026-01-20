■ジェリビンズ 117円(+30円、+34.5％) ストップ高 ジェリービーンズグループ [東証Ｇ]がストップ高。26日寄り前、26年1月期の通期業績予想を修正した。売上高予想を前回予想の25億円から30億円（前期比3.6倍）、営業損益予想を8900万円の赤字から2億円の黒字（前期は5億1900万円の赤字）、最終損益予想を2億600万円の赤字から1億4400万円の黒字（同5億1900万円の赤字）とした。最終損益が赤字予想か