4歳馬マピュースは通算10戦目でダート初挑戦。昨年は桜花賞4着、中京記念Vと芝重賞で活躍した。1週前追いに騎乗した田辺は「（1週前時点で）もう少し欲しい感じですが、ここから上がってくれればいい。今回は初ダートで分からない部分は多いが走ってほしい」と期待を込めた。