人的補償で西武からDeNAに加入した捕手の古市が神奈川県横須賀市の2軍施設で自主トレを行い、1軍スタートの春季キャンプへ「早めに投手の特徴を把握しないといけない」と意欲を見せた。エースの東とはあいさつし「どんな球種でもカウントが取れるので、多分受けていて楽しいと思う。（バッテリーを）組んでみたい」と熱望。現役ドラフトで中日から移籍した浜も同施設を初めて訪れ「肩と守備や走塁をアピールしたい」と意気込ん