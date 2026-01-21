１月２７日に衆院選が公示となります。今回の選挙で注目されるのが、いわゆる「公明票」の行方です。長年公明党を支援してきた男性が取材に応じ、複雑な心境を明かしました。（公明党員）「私は創価学会員でございまして、公明党の地方議員の遊説をやったこともあります。私たちは連立になってからは、自民党の候補者を推すということをしていました」ＳＴＶの取材に応じたのは、公明党を支持してきた男性です。２７日に公示を迎え