楽天の新人12選手が3月11日で発生から15年を迎える東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県南三陸町の「南三陸311メモリアル」を訪問した。町職員ら43人が犠牲になった旧防災対策庁舎の遺構で献花。ドラフト4位の大栄（学法石川）は3歳の時に福島県いわき市の実家で被災し、茨城の親戚宅に身を寄せたという。今年7月12日には同町で日本ハムとの2軍戦を予定し「東北の皆さんに元気と勇気を与えられるようなプレーをしていきた