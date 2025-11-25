C大阪のMF柴山があくまでも開幕に照準を合わせていることを強調した。24日に行った岡山とJ2宮崎との練習試合で計8失点。守備面で不安を残したが、26日にオンラインで対応した23歳MFは「今やっている守備と公式戦でやる守備は別」と言い切った。現在は連係したプレスよりも個々の調整を最優先。パパス監督からは「前線はまずボールにいく」と指示されているようで「勝つための守備をする」と強調した。