巨人戦力外から育成枠で西武に加入した高橋礼が春季キャンプへ背水の思いを明かした。「そこしかチャンスがないと思うくらいの気持ちで2、3月は頑張りたい」。初めて自主トレで訪れたベルーナドームではブルペンの傾斜などを確認。午後にはユニホーム姿の撮影に参加し「結構似合ってるんじゃないかと思う」とイメージを膨らませた。