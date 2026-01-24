ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2連覇を目指す侍ジャパンの井端弘和監督（50）が26日に都内ホテルで出場選手10人を追加発表した。全30人のうち29人が決定し、残り1人は後日発表。メジャー組8人は09年大会の5人を超えて最多で、最強布陣が固まった。全30人のうち29人が決まった。残りは1人。会見前には当該選手に関して、アクシデントではなく手続きなどの都合上、まだ発表できる状況ではないためという説明もあっ