巨人の大勢投手（２６）が２６日、“ＷＢＣフォーク”の精度アップを目標に掲げた。昨年１２月の先行発表で、侍ジャパンに２大会連続で選出された右腕はこの日、Ｇ球場で自主トレを行いＷＢＣ球を使用してブルペン投球をこなし、夢舞台に照準を合わせた。決め球を磨き上げる。「フォークの精度を上げないと、強打者相手には真っすぐだけでは無理だと思うので」。滑りやすいとされるＷＢＣ球で、フォークの落ちにくさを改めて感