夕食会での意外な出来事米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日（同25日）、全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する夕食会に参加。その模様を中継した米専門ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」のホストを務める元メジャー戦士は、舞台裏で大谷と思わぬ交流があったことを伝えている。BBWAAディナーの中継番組内で大谷との交流を振り返ったのは、番組ホストを務めるメジャー通算2043安打のAJ・ピ