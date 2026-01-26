クルマを保護し、美しく輝かせるガラスコーティング。その寿命はおよそ3～5年といわれており、劣化するにつれボディがくすんで見えるようになります。また、コーティング面に水垢がつき落とせなくなることも。 こういった状況になったとき、店に依頼してコーティングを除去してもらいたいものですが、経費を抑えるため自分でガラスコートを除去したい人も少なくないでしょう。 では、自分でコ