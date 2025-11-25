ウインアイオライトは前走サンライズSが見事な中団からの一気差し。全兄に昨年のスプリンターズS優勝馬ウインカーネリアンを持つ良血が、初の6F戦で覚醒した形だ。矢嶋師は「スプリント適性が高かったようです。1週前（22日）も動けていますし、ハンデ戦なら重賞でもやれると思う」と前走の再現を期待した。