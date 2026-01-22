北海道の新千歳空港では26日もJRなど交通機関が乱れた影響で、90便以上が欠航。27日未明になっても多くの旅行客が滞留を続け、同社は2夜連続でビル内を開放し、寝具を配布するなどした。北海道は26日、災害対策連絡本部を設置。鈴木直道知事は道庁の災対連絡本部員会議で「連携して情報収集に当たり、必要な支援を実施する」と述べた。道によると、札幌市では25日午後7時までの24時間で、1月の観測史上最高となる54センチの降