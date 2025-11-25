日本ハム・清水優心捕手（２９）が２６日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で自主トレを行い、阪神・梅野からの“金言”を胸に、今季の逆襲を誓った。２４日まで沖縄で４年連続一緒に自主トレ。授かったアドバイスの中でも改めて心に刻んだのは、野球に取り組む姿勢だ。「僕も今年で３０歳。梅野さんには『どういう姿勢か、みんなやっぱり見ている。そういう姿は大切にした方がいい』と」プロ１２年目。伏見の移籍で今季はチーム捕