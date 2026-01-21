阪神は２６日、恒例イベント「ウル虎の夏２０２６」で着用する限定ユニホームを発表し、村上頌樹投手（２７）と坂本誠志郎捕手（３２）がモデルを務めた。坂本は「ウル虎の夏２０２６」の限定ユニホームで夏場を乗り越えることに意気込んだ。ユニホームは黄色を基調とし、胸の「ＴＩＧＥＲＳ」ロゴは稲妻のような鋭利な形状。「今まであんまり見なかった文字なので、すごい新鮮な感じ」と感想を語った。７月末に行われる同イ