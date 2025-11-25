おととい札幌で記録的な大雪が降った影響できのうも空の便のほかJRでも運休が続くなど交通網は大きく乱れました。午前1時ごろの新千歳空港です。きのうに引き続き、きょうも空港で一夜を明かしている人たちの姿がみられました。きのうは発着便合わせて95便の航空機が欠航しています。記録的な大雪に見舞われた道内は、交通網が大きな打撃を受けました。きのう、JRでは特急や快速エアポートなどあわせて600本が運休しました。