オリックスの新外国人、ボブ・シーモア内野手（２７）＝前レイズ＝が２６日、大阪市内の球団施設で入団会見に臨んだ。来日してゴミの少ない日本の街に感動した新助っ人。打席でも塁に埋まった走者を本塁に返し掃除するクリーンアップを全うすることを誓った。あまりにクリーンな街の様子に驚いた。シーモアが日本の印象を語る。「シカゴはあらゆるところにゴミが落ちてるけれど、日本は本当にきれい。ゴミ一つ落ちてない」。マ