３年前の雪辱を果たすときがきた。待ちに待った大舞台だ。ＷＢＣ３大会連続でメンバー入りしたカブス・鈴木誠也外野手（３１）は、リベンジの思いを言葉に乗せた。「前回出られなかった悔しさもあり、今年は出場できるようにしっかり体を作っていきます」２０２３年は大会直前のフリー練習中に左脇腹を痛めて、無念の離脱。仲間が世界一に駆け上がる姿をテレビ越しに見届けることしかできなかった。それでも不振にあえぐ村上