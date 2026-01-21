侍ジャパン・井端弘和監督（５０）は２６日、今回新たに岡本、村上ら１０選手を発表した。これで発表されたメンバーは計２９人。残り１人は未発表となった。史上最多８人が選ばれた日本人メジャーリーガー。大リーガーで選出されていないのは、野手では吉田正尚（レッドソックス）、投手では今永昇太（カブス）、千賀滉大（メッツ）らがいる。ＮＰＢからのサプライズ選出の可能性も否定はできない。２９人のメンバーで投手は