３月に開催される野球の国・地域別対抗戦、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表メンバーが２６日、新たに１０人発表され、広島から小園海斗内野手（２５）が選出された。ＷＢＣ出場は初めてとなる。２３年に侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が就任して以降、中心選手としてグラウンドに立ち続けてきた男が、２大会連続の世界一を目指すチームの一翼を担う。選出の知らせを受け、小園は球団を通じて思いを