2025年度JRA授賞式が26日、都内のホテルで行われた。外国馬として20年ぶりにジャパンCを制したカランダガン（セン5＝仏グラファール）など受賞馬の関係者に記念レリーフなどが授与された。カランダガンは、勝利したジャパンCと英チャンピオンSが「2025年ロンジンワールドベストレース」を受賞。さらにレーティング130ポンドでワールドベストレースホースランキングでも1位に輝き、名実ともに世界一の称号を手にした。レーシン