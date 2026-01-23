ドジャース・山本由伸投手（２７）が、前回大会に続いてＷＢＣ日本代表メンバーに選出された。“世界一”の男は「再び日の丸を背負うことに、身が引き締まる思いです。ＷＢＣを戦うためのコンディションを作るために、このオフにしっかりとトレーニングを積んできました」と言葉に力を込め、強い意気込みを示した。大谷ら過去最多８選手の大リーガーが侍ジャパン入りする豪華メンバーの中でも山本は別格だ。井端監督は「日本で