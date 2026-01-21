ＳｎｏｗＭａｎの渡辺翔太（３３）が２６日、都内で開かれた伊ラグジュアリーレザーブランド「トッズ」のブランドアンバサダー就任記者会見に出席した。日本男性の起用は初となる。渡辺はトッズの靴の軽やかな履き心地を「どこまでも歩いて行けそう」とアピールし、「東京からミラノまで徒歩で歩いて行こうかな」とニヤリ。「メディアの皆さんは真面目な話よりそれている部分が使われる」と指摘して笑わせた。来月１４日の