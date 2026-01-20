巨人・石塚裕惺内野手（１９）が２６日、ゴジラ塾を心待ちにした。宮崎キャンプで臨時コーチを務める松井氏とは初対面。かつて坂本が伝授された「ゴジラ打法」の習得に意欲を示した。また初のキャンプ１軍スタートが決まり、開幕１軍を眼前の目標に設定した。打撃の極意吸収へ、またとないチャンスがやってくる。松井氏の臨時コーチ就任を伝え聞いた石塚は「え、そうなんですか？」と目を輝かせた。今オフの自主トレで坂本に弟