阪神の高橋遥人投手（３０）が２６日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで自主トレを行い、“ＧＡＣＫＴ流”のダイエットで一番大好きなコーラを我慢して、減量に成功したことを明かした。一段とスリムになったボディーで具志川キャンプから開幕ローテ争いへ割って入る。高橋は今年、ある大きな決断をしていた。「ジュースはマジで好きですね。飲まなくなって２６日目です」。毎日飲んでいたコーラを元日から断ったとい