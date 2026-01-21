阪神・井坪陽生外野手（２０）が２６日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで練習を行い、６キロの減量に成功したことを明かした。地元・八王子で自主トレを敢行。「走れるようにもっと動けないといけない」と週５のジムに加え、走る量も増やした。食事も野菜や鶏肉を中心としてカロリーを意識。秋季キャンプ終わりに９２キロあった体重を８６キロにまで落とした。「絞れている時の方がスイングスピードとか、内角のボールに対しての対