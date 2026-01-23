阪神のドラフト４位・早瀬朔投手（１８）＝神村学園＝が２６日、ファンから「さくさくぱんだ」と呼ばれることを歓迎し、パンダのように愛される選手になることを誓った。２３日放送のサンテレビ「熱血！タイガース党」に生出演した際にも明かしていた“珍愛称”。小学生の頃から地元では、名前の朔（さく）にちなんで人気ビスケットの商品名「さくさくぱんだ」と呼ばれていたという。早瀬は「小さい頃から言われ慣れているん