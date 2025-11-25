巨人は２６日、宮崎で２８日から始まる合同自主トレーニングの参加メンバーを発表した。同メンバーが宮崎春季キャンプ１軍参加メンバーとなるとした。投手で田中将、大勢、山崎にＦＡ加入の則本、野手で坂本、丸、石塚、ＦＡ加入の松本らに加えて、新人ではドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）、同２位・田和（早大）、同３位・山城（亜大）ら支配下５人と育成ドラフト５位・知念（オイシックス）が名を連ねた。