ロッテの横山陸人投手（２４）が２６日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで自主トレを公開。セーブ王のタイトル獲得を宣言した。「最低でも３０Ｓから４０Ｓは取らないと、タイトルに引っかかってこない」と意欲的に語った。チームトップの５０試合に登板した昨季は、８月終盤から守護神に定着。１２Ｓ、防御率２・０８の好成績を残した。今季もその座にこだわりを見せ「目標は６０試合、７０試合（登板）。１２Ｓじゃまだまだ全然物