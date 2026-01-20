阪神・能登が1カ月間を有効活用する。具志川キャンプでのスタートが決まっており「監督、コーチにずっと練習を見てもらうことは、シーズンが始まるとあまりない。何か自分のものにできるように過ごしたい」と決意を新たにした。新人合同自主トレでは1クールに1、2度のペースでブルペン入り。1回につき約40球を投げ込み、「基本的にカーブがメイン。変化球を投げている」と明かした。南国の地で、武器であるカーブをさらに磨き