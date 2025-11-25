◇JRA授賞式（2026年1月25日）勝利度数、勝率などの得点により決定するMVJに輝いた戸崎圭太（45）。2年連続6度目の受賞となり、ドバイシーマクラシックでは初の海外G1制覇を飾った。鞍上は「いろんな意味で大きな一年になった」と振り返り、26年の目標について聞かれると「“ベリーベリーホース”に次ぐ名言をどこかで出せればと思っています」と語った。