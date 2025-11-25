大阪国際女子マラソンで日本選手トップの４位に入り、２時間１９分５７秒の初マラソン日本最高記録を樹立した矢田みくに（２６）＝エディオン＝が２６日、大阪市内で会見を行った。快走を支えた仲間の一人に、同年齢の田中希実（ニューバランス）を挙げ、レース前のＬＩＮＥでのやりとりを明かした。「『わしゃ知らん』て気持ちで走ったら、意外といけるで」との激励があったといい、「強い中でも必死にもがく。私も同じ悩みの