ºå¿À¡¦¹â»û¤¬26Æü¡¢SGLÆôºê¤ÇÂçºå¹ñÀÇ¶É¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤È¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Çe¡½Tax¡ª¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤¬¤Ç¤­¤ë¡Öe¡½Tax¡×¤òÂÎ¸³¤·¡¢¡Ö²èÌÌ¤Î°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤­¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÀëÅÁ¡£Ã´Åö¼Ô¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¤ÎÏ¢·È¤«¤é¿½¹ð´°Î»¤Þ¤Ç¡¢¼êºÝ¤è¤¯¹Ô¤Ã¤¿¡£2·î1Æü¤Î¥­¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¼ã¸×¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÁö¹¶¼é¤Î¡Ë¤É¤ì¤«¤¬·ç¤±¤Æ¤â¥À¥á¡£Á´¤Æ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è