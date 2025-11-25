阪神・井坪が山トレで減量に成功した。「ウエートは週5ぐらいでジムに行って。体（力面の強化）の方をやってきた」。昨年12月から実家のある東京都八王子市内で単独自主トレを始め、毎日約1時間の山登りも敢行。現在の体重は理想とする6キロ減の86キロになり「スイングスピードとか内角球への対応も変わってくる」と充実感をにじませた。2月から始まる春季キャンプは宜野座組でのスタートが決定。「しっかりアピールしていきた