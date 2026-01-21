阪神は26日、「ウル虎の夏2026」の概要を発表し、坂本誠志郎捕手（32）が対象となる7月20日からのDeNAとの3連戦、同24日からの巨人との3連戦（いずれも甲子園）で着用する特別ユニホームをお披露目した。侍ジャパンに選出された今季は、4年ぶりに猛虎の主将にも復帰。春に侍連覇を成し遂げた先には、“ウルトラ超速”での優勝マジック点灯を狙う。黄色に染まる聖地を、今年も歓喜の渦で包み込む。真新しい戦闘服に袖を通し、坂