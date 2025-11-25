大相撲初場所は新大関安青錦（２１）＝安治川＝が白鵬以来２０年ぶりの新大関優勝、双葉山以来８９年ぶりとなる新関脇、新大関連続優勝を果たした。綱とりがかかる春場所（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）で再び?双葉山ロード?に挑むにあたり、元横綱武蔵丸の武蔵川親方（デイリースポーツ評論家）が初場所を総括した。◇◇安青錦は先場所と同じように、低く攻める形がぶれない。何も変えずに勝ち続けるのは大