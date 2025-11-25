高市早苗首相は26日のテレビ朝日番組で、中国、ロシア、北朝鮮の関係が緊密になっていることに触れ「いずれも核保有国」と発言した。日本政府は北朝鮮を「核保有国」とは認めていない。首相は、3カ国に対し「日本は国土を構えているという現実がある。外交を強くしなければならない」と強調した。