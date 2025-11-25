幕内玉鷲（４１）＝片男波＝が２６日、東京・両国国技館でギネス世界記録認定証の贈呈式に臨んだ。今年初場所までで１７６３回に伸びた「大相撲最多連続出場」が表彰され「本当にずっと頑張って良かった。うれしく思います」と喜んだ。２４日にモンゴルから父バトジャルガルさん、母ツェンデスレンさん、姉ムンフズルさんが来日。妻ミシェルさんとともに記念撮影を行い、両親は涙。玉鷲は「お父さんお母さんへのお礼で呼びまし