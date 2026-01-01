ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò½ä¤ê¡¢¶áÂç»þÂå¤Î²¸»Õ¤¬¡ÖÁá´ü·èÃå¡×¤òÀÚË¾¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï£´£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°£²ÂÇÅÀ¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦¤Î£²´§¤Ëµ±¤­¡¢£Í£Ö£Ð¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¸×¤Î¼çË¤¡£Ì¾¼Â¤È¤â¤ËµåÃÄ¤Î´é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£²·î£±Æü¤Î²­Æì½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×»ÏÆ°¤Þ¤Ç»Ä¤ê£µÆü¤ËÇ÷¤Ã¤¿¸½»þÅÀ¤Ç¤â·ÀÌó¤ÏÌ¤¹¹²þ¤À¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥µ¥¤¥ó¤¬¤Ç¤­¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥­¥ã¥ó¥×½éÆü¤ò¼«Èñ»²²Ã¤Ç·Þ¤¨¤ë²ÄÇ½À­¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤µ¤é¤Ë£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë