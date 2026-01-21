第58回ミス日本コンテストが26日、都内で開かれ、アルピニスト野口健氏（52）の長女・野口絵子さん（21）がグランプリに輝いた。海洋業界への理解と関心を深める「海の日」とのダブル受賞。9歳の時から父と世界の山々に登ってきた絵子さんは、「山頂という名のグランプリを頂けた」と喜んだ。慶大総合政策学部在学中で、環境活動や災害支援活動にも取り組んでいる。審査では、実体験から自身の心に何が残るかを自問自答する力