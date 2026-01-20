２０２６年度当初予算案を説明する山中市長＝２６日、横浜市役所横浜市は２６日、２０２６年度当初予算案を発表した。一般会計は前年度当初比５・８％増の２兆９９３億円、特別会計と公営企業会計を合わせた総計は４兆７００億円と、それぞれ過去最大となった。昨年１２月に公表した中期計画の素案の方向性に沿い、子育て支援や暮らしの安心・安全、まちづくりといった各施策に力点を置く編成となった。山中竹春市長は会見で「