拷問の館は不滅だ。新日本プロレスの成田蓮（２８）が、極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の存続を表明した。２０２１年９月のユニット結成からリーダーを務めたＥＶＩＬが、１月末をもって退団することが決定。しかしキング・オブ・ダークネスの意志は?ＳＯＵＬＥＤＯＵＴ?が継ぐ。２月日大阪大会で挑戦するＮＥＶＥＲ無差別級王者ウルフアロン（２９）へ?制裁?を予告した。新日本マットに激震が