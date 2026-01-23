世界のＫＯＺＯＮＯへ――。広島・小園海斗内野手（２５）がインタビューに応じ、世界に挑む決意を明かした。２０２５年はチームのトップの１３８試合出場で、首位打者＆最高出塁率の初タイトルも獲得。２６年も赤ヘルでは不動の主力としてフル稼働が期待される。その一方で２６日には野球日本代表・侍ジャパンのメンバーに初選出され、３月開催の第６回ＷＢＣに初めて臨むことも決まった。選手として新境地を迎える男の胸中に迫