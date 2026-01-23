先週のＮＹ連銀のレートチェックは市場に驚きを与えたが、米政府がドル安に違和感がない、或いはそれを積極的に支持してさえいる兆しだと市場は受け取りつつある。それが本日のドル安を加速させている。「ドル安はもはや、対ユーロに限定されておらず、広範なドルリスク回避の動きとして捉えられ始めている」との指摘も出ているようだ。 当初は欧州通貨を中心としたドル高の巻き戻しでスイス・フランとユӦ