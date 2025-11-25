俳優の柄本佑（39）が26日、都内で主演映画「木挽町のあだ討ち」（監督源孝志、2月27日公開）の完成披露試写会に出席した。直木賞を受賞した永井紗耶子氏の同名小説が原作。江戸時代の芝居小屋で起きた、あだ討ちの真相に迫る田舎侍を演じた。今年成し遂げたいことを問われた場面では、「小学校の卒業文集に、“将来の夢は映画監督”って書いたんです。短編は撮ったことがあるので、長編映画を撮りたい」と力を込めた。