巨人と育成契約を結んだ板東湧梧投手（３０）が２６日、支配下へのスピード昇格を誓った。移籍後初めてＧ球場で自主トレを行い、古巣ソフトバンク時代の同期である泉とキャッチボールなどで汗を流した右腕。「スタートダッシュをしっかり切ってキャンプ中に支配下を勝ち取れるような気持ちで今動いている」と先発候補に名乗りを上げた。通算１１４登板と経験豊富だが「本当に新鮮な気持ち」と心機一転で練習した。生粋のＧ党で