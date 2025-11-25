新加入のシーモアが大阪・舞洲の球団施設で入団会見し「打撃には自信がある。特にパワーを見せていけたら」と息巻いた。昨季はレイズ傘下3Aで30本塁打を記録した左打ちの一塁手。身長1メートル91、体重113キロの巨漢でベンチプレス142キロを誇る。「素晴らしい経験になると思って日本での挑戦を決めた。楽しみな気持ち。全力プレーでチームの優勝に貢献したい」と活躍を期した。福良淳一GMも「もちろんそこに期待している」と