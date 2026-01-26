3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2連覇を目指す侍ジャパンの井端弘和監督（50）が26日に都内ホテルで出場選手10人を追加発表した。国内のプロ野球からは新たに6人が代表入りし、広島・小園海斗内野手（25）が初選出された。「WBCという初めての舞台で、自分らしい積極的なプレーができるようにしっかり準備したい。勝ちにこだわり、世界一に貢献できるように頑張る」と大舞台での活躍を誓った。念願がか