M！LKの山中柔太朗（24）と超特急の郄松アロハ（25）が26日、都内でダブル主演映画「純愛上等！」（監督八重樫風雅、2月13日公開）の完成披露上映会に出席した。敵対する高校で互いにトップを張るヤンキー同士が、思いを寄せ合っていくラブストーリー。山中は「魂のこもった作品。もう一度見たくなるシーンもたくさんあるので、長く楽しんで」と笑顔でアピール。郄松も「めちゃくちゃホットな作品なので、心も体も