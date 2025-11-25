J２のRB大宮アルディージャは１月26日、20歳のDF市原吏音が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱すると発表した。連覇を果たした先のU-23アジアカップではキャプテンとしてU-23日本代表を牽引したCBの新天地は、オランダの強豪AZになるようだ。オランダメディア『Voetbal International』は同日、「AZは日本人DFイチハラと契約間近」と見出しを打ち、「この日本人DFは間もなく入団する見込みだ。選